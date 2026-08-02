В Московской области ликвидировали лесной пожар

Первый августа в Рахмановском участковом лесничестве, расположенном в одном километре от села Казанское Павлово-Посадского городского округа, произошел пожар. Для его тушения привлекли два единицы техники и пять человек личного состава лесопожарных формирований. Возгорание ликвидировали в день обнаружения.

На второй августа на большей части территории Московской области прогнозировали второй класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Подольском лесничествах — третий класс.

На третий августа на большей части территории региона ожидался третий класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — второй класс. А на четвертое августа по всей области прогнозировали третий класс пожарной опасности.

Синоптики сообщали, что в эти дни температура будет колебаться от плюс 24 до 33 градусов днем и от плюс 11 до 19 градусов ночью. Ожидалась почти безоблачная погода, без осадков.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Больше новостей можно найти в MAX-канале по ссылке: https://max.ru/id5024129468_gos.