Депутат Миронов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении работающим пенсионерам дополнительных двух недель оплачиваемого отпуска каждый год. Об этом сообщил «Абзац».
По словам депутата, такие сотрудники значимо влияют на экономику страны, а их опыт важен в условиях нехватки кадров.
«Эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки. Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда», — добавил парламентарий.
Разумным компромиссом он назвал обеспечение работающих пенсионеров дополнительным ежегодным отпуском на 14 дней с сохранением зарплаты.
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