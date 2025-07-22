Депутат Миронов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении работающим пенсионерам дополнительных двух недель оплачиваемого отпуска каждый год. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам депутата, такие сотрудники значимо влияют на экономику страны, а их опыт важен в условиях нехватки кадров.

«Эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки. Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда», — добавил парламентарий.

Разумным компромиссом он назвал обеспечение работающих пенсионеров дополнительным ежегодным отпуском на 14 дней с сохранением зарплаты.