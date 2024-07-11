Депутат Милонов раскритиковал азиатскую игру Genshin Impact

Член Госдумы РФ Виталий Милонов выразил критическое мнение о знаменитой китайской игре Genshin Impact, утверждая, что она не представляет интереса для адекватных людей. Об этом сообщила Neva.Today .

По его словам, игра является абсолютной ерундой и привлекает внимание лишь неудачников. Милонов также добавил, что подобные развлечения, включая RPG типа Final Fantasy, не привлекают уравновешенных людей.

Отмечается, что Genshin Impact — это видеоигра жанра action-adventure с открытым миром и RPG-элементами, разработанная китайской игровой студией. Игра была выпущена в 2020 году на различных игровых платформах.