Депутат Матвейчев отметил, что накрутка рейтингов в Сети является повсеместной практикой

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с «Ридусом» ситуацию с уязвимостью рейтингов работодателей на платформе HeadHunter.

Парламентарий считает, что государству не следует вмешиваться в методологию формирования подобных рейтингов. По его мнению, это сфера ответственности самих платформ и пользователей.

Матвейчев призвал россиян к развитию критического мышления и «цифровой гигиене». Он подчеркнул, что пользователи должны самостоятельно оценивать достоверность информации в сети.

Депутат отметил, что накрутка рейтингов является повсеместной практикой («всеобщая эпидемия») и не ограничивается кадровыми ресурсами. По его словам, этим занимаются рестораны, салоны красоты, блогеры, университеты и фонды.