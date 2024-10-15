Депутат Лисовский заявил, что закрытие доступа самозанятых к сфере такси может привести к удорожанию поездок

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в разговоре с MK.Ru прокомментировал сообщение Минтранса о том, что таксопарки могут обязать заключать трудовые договоры с водителями, а вот самозанятым доступ на рынок может быть закрыт.

Парламентарий считает, что инициатива Минтранса о запрете для самозанятых работать в такси приведет к повышению стоимости поездок, а вот роста качества обслуживания при этом не произойдет.

Лисовский отметил, что в стране итак достаточно серьезная инфляция, поэтому облагать налогами население через схему Минстранста, на его взгляд, кажется недопустимым.