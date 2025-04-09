Депутат Кузнецова: производители игрушек не удовлетворяют патриотический запрос

В России детские игрушки, которые не прошли социально-психологическую экспертизу, начнут маркировать. « Парламентская газета » обсудила с экспертами подробности инициативы.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что среди населения вырос спрос на патриотический контент, но производители игрушек не спешат удовлетворять этот запрос. Также отсутствуют критерии классификации товаров такого рода. В связи с этим депутат предложила расширить перечень товаров и включить в него категорию патриотического содержания.

Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова заявила, что рынок детских игрушек заполнен низкокачественной и дешевой продукцией иностранного производства. Новый национальный стандарт, подготовленный в Роскачестве, может помочь уменьшить долю таких изделий, добавила радиостанция Sputnik.