Депутат Крупник предложил внедрить проверку объявлений о продаже квартир с помощью ИИ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрение механизма проверки подлинности документов при продаже недвижимости с использованием искусственного интеллекта. Он обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с просьбой рассмотреть данную инициативу. Об этом написала «Парламентская газета» .

Механизм предполагает использование искусственного интеллекта для анализа объявлений о продаже недвижимости на аккредитованных сайтах. Задача системы — проверять объявления по ключевым параметрам, чтобы гарантировать покупателям чистоту сделки и отсутствие рисков, связанных с мошенничеством, сообщило радио Sputnik.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подчеркнул, что подобная проверка может быть организована площадкой, размещающей объявление, и предлагается на платной основе. Стоимость такой услуги будет значительно ниже возможных потерь, связанных с отсутствием достоверной информации о продаваемом объекте.