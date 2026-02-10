Депутат Колунов разъяснил, кто отвечает за замену счетчиков электроэнергии

В вопросе замены счетчиков электроэнергии ответственность распределена между жильцами и энергокомпаниями, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT .

По регламенту старый счетчик необходимо заменить в случае его выхода из строя, истечения срока эксплуатации (как правило, это 25–30 лет, точный срок указан в техническом паспорте и на корпусе устройства) или обнаружения механических повреждений.

Собственнику важно следить за технической исправностью и сроком эксплуатации прибора, а также проводить поверку электросчетчиков — раз в восемь-десять лет, как правило, межповерочный интервал регламентируется производителем устройства.

Если срок эксплуатации счетчика истек или возникли проблемы в его работе, замена должна производиться за счет энергокомпаний. Жильцам самостоятельно платить за новый счетчик нужно только в случае, если они хотят заменить исправный прибор.

Колунов посоветовал обращаться за заменой счетчика заранее, до истечения срока его эксплуатации, чтобы специалисты успели провести необходимые работы.