Депутат Колунов рассказал о возможности выписать из квартиры других зарегистрированных жильцов

Собственник квартиры имеет право выписать других зарегистрированных жильцов, если они не являются совладельцами. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал RT о двух способах выписки: добровольном и принудительном.

При добровольном способе зарегистрированный в квартире человек сам обращается в МФЦ или через портал госуслуг с заявлением о снятии с регистрационного учета. Для принудительной выписки, даже если собственник квартиры — вы, нужно обратиться в суд, написал «Ридус».

Исковое заявление подается в суд по месту нахождения недвижимости. В нем указываются причины и представляются доказательства необходимости снятия человека с регистрационного учета. Если суд вынесет положительное решение, регистрирующий орган обязан исполнить его и снять человека с учета.

Колунов отметил, что судебное разбирательство не требуется, если зарегистрированный гражданин признан безвестно отсутствующим или умершим. В этих случаях собственнику достаточно предоставить в МФЦ соответствующие документы, например, свидетельство о смерти.