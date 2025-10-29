Депутат Колунов рассказал, что перерасчет пенсий затронет россиян старше 80 лет и инвалидов I группы

С 1 ноября Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для определенных категорий граждан, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT .

Перерасчет затронет россиян старше 80 лет, инвалидов I группы, независимо от возраста членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 8 907,70 рубля до 17 815,40 рублей.

Депутат подчеркнул, что размер доплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности будет зависеть от условий труда и продолжительности специального стажа.