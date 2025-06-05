Депутат Кобылин указал на необходимость развития технологий, позволяющих ускорить разложение пластика

В России объяснили, почему невозможно полностью исключить использование пластика. Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин сообщил «Парламентской газете» , что этот материал является одним из основных компонентов твердых бытовых отходов, которые могут быть переработаны. Он подчеркнул, что возможно производить из них трубы, водопроводы и другие промышленные изделия.

Кобылкин указал на необходимость развития технологий, позволяющих ускорить разложение пластика в почве. Он также отметил важность создания нормативной базы для переработки отходов, чтобы стимулировать их использование в промышленности, рассказало радио Sputnik.

По мнению собеседника, это поможет создать экономику замкнутого цикла, к чему стремится страна. Он подчеркнул, что данная реформа является одним из самых сложных направлений в национальной программе по экологии.