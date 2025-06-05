Депутат Кобылин указал на необходимость развития технологий, позволяющих ускорить разложение пластика

В России объяснили, почему невозможно полностью исключить использование пластика. Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин сообщил «Парламентской газете», что этот материал является одним из основных компонентов твердых бытовых отходов, которые могут быть переработаны. Он подчеркнул, что возможно производить из них трубы, водопроводы и другие промышленные изделия.
Кобылкин указал на необходимость развития технологий, позволяющих ускорить разложение пластика в почве. Он также отметил важность создания нормативной базы для переработки отходов, чтобы стимулировать их использование в промышленности, рассказало радио Sputnik.
По мнению собеседника, это поможет создать экономику замкнутого цикла, к чему стремится страна. Он подчеркнул, что данная реформа является одним из самых сложных направлений в национальной программе по экологии.
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