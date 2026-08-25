Депутат Якубовский рассказал о помощи пенсионерам с ремонтом

Пенсионеры могут получить адресную помощь на ремонт жилья, если такая мера действует в их регионе. Право на выплату зависит от дохода и жизненной ситуации, передает RT .

Член думского Комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что единой федеральной выплаты пенсионерам на ремонт жилья нет. Отдельные регионы могут оказывать адресную материальную помощь при выполнении установленных условий.

Депутат рекомендовал уточнить доступные меры поддержки в органах социальной защиты по месту жительства. При назначении выплаты власти могут учитывать доход, материальное положение, состав семьи и другие обстоятельства.

Статус пенсионера сам по себе не дает автоматического права на деньги для ремонта квартиры. Отдельно регионы могут компенсировать взносы на капитальный ремонт неработающим собственникам старше 70 лет — на 50%, а старше 80 лет — на 100% в пределах нормативной площади.

Компенсация касается ремонта общего имущества многоквартирного дома, а не работ внутри квартиры.