Депутат Якубовский напомнил об изменении графика выплат пенсий в ноябре

Депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил RT , что график выплат пенсий изменится в ноябре из-за праздничных выходных, связанных с Днем народного единства.

По словам парламентария, граждане, которым деньги начисляют на банковские карты, получат их заранее: если дата зачисления выпадает на 2–4 ноября, средства поступят 1 ноября.

«Для тех, кто получает пенсию через „Почту России“, доставка начнется 1 ноября и будет осуществляться по установленному графику до 25 ноября», — добавил спикер.

Как пояснил Якубовский, Социальный фонд России традиционно переносит выплаты, чтобы граждане могли получить пенсию вовремя, несмотря на нерабочие дни.