Депутат Иванов предложил ввести налоговые льготы для детей, помогающих нетрудоспособным родителям
Депутат Брянской областной думы и заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям. Об этом сообщил NEWS.ru.
По мнению парламентария, существующие меры правового регулирования недостаточны, чтобы побудить взрослых граждан заботиться о своих родителях.
«Нужно расширить понятие „нуждаемости“, упростить процедуру взыскания алиментов для пожилых и ввести административную ответственность за уклонение от содержания родителей», — отметил Иванов.
Кроме того, он считает необходимым усилить просветительскую работу в соответствующем направлении.