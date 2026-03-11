Депутат Иванов предложил ввести налоговые льготы для детей, помогающих нетрудоспособным родителям

Депутат Брянской областной думы и заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям. Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению парламентария, существующие меры правового регулирования недостаточны, чтобы побудить взрослых граждан заботиться о своих родителях.

«Нужно расширить понятие „нуждаемости“, упростить процедуру взыскания алиментов для пожилых и ввести административную ответственность за уклонение от содержания родителей», — отметил Иванов.

Кроме того, он считает необходимым усилить просветительскую работу в соответствующем направлении.