Депутат Говырин уточнил, кому в России повысят пенсии до конца года

В России до конца года пересчитают пенсии работающим пенсионерам, получателям накопительных выплат, военным, а также части льготников. О сроках и размерах прибавок рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает RT .

С 1 августа Социальный фонд пересчитает страховые пенсии россиянам, которые работали в 2025 году. Говырин напомнил, что прибавка зависит от заработанных за год пенсионных баллов.

Он уточнил, что при перерасчете учитывают максимум три балла. В 2026 году один балл стоит 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. С той же даты накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Это повышение затронет около 136 тыс. человек.

С 1 октября на 4% проиндексируют военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. По словам парламентария, эта индексация привязана к росту денежного довольствия.

Говырин добавил, что бывшим летчикам и шахтерам доплаты пересматривают ежеквартально, ближайшие даты — 1 августа и 1 ноября. Для тех, кому исполняется 80 лет, действует отдельный порядок: фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается до 19 169,38 рубля, также назначается надбавка за уход 1413,86 рубля.