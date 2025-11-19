Депутат Говырин сообщил о возможности подтвердить статус пенсионера с помощью телефона

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил о появлении возможности подтвердить статус пенсионера с помощью телефона. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, в личном кабинете на портале «Госуслуги» появился соответствующий QR-код. Цифровое удостоверение содержит данные, подтверждающие факт получения пенсии.

«Для тех, кто только оформляет выплаты, цифровое удостоверение создается автоматически через десять дней после назначения», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что пластиковая карта по-прежнему доступна — ее можно получить в отделении Социального фонда России или в МФЦ. Ранее выданные документы тоже продолжают действовать.