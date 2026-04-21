Депутат Говырин сообщил о двойной индексации страховой пенсии с 2027 года

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал о предстоящих изменениях в системе социальных выплат в 2027 году.

По словам депутата, с 1 января 2027 года страховая пенсия будет индексироваться дважды в год: с 1 февраля — по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между увеличением средней зарплаты и инфляцией.

Кроме того, с 1 апреля по отдельному порядку будут индексироваться социальные пенсии и ряд пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Коэффициент для такой индексации определяет правительство, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.