Депутат Говырин сообщил, что графики выплаты пенсий в ноябре зависят от региона и банка

В ноябре 2025 года дата начисления пенсии будет определяться с учетом праздничного дня 4 ноября и выходных. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

По его словам, если день выплаты приходится на праздничный или выходной, пенсию начислят заранее — в ближайший рабочий день. Графики могут отличаться в зависимости от региона и банка.

«В большинстве регионов первая волна зачислений приходится на вторую неделю месяца, а основная часть пенсионеров получает деньги к 20-м числам», — отметил депутат.

Он напомнил, что пенсии через «Почту России» будут доставляться с 3 по 25 ноября. Конкретная дата зависит от графика работы почтового отделения и маршрута сотрудника.