Депутат Говырин рассказал о досрочных выплатах пенсий в марте для ряда категорий

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о графике выплат пенсий в марте 2026 года.

По его словам, если дата получения пенсии по графику совпадает с выходными, доставка может быть произведена досрочно.

«По пункту 125 правил выплаты пенсий (приказ Минтруда) допускается доставка не ранее чем за три дня до установленной даты», — пояснил депутат.

Это касается в первую очередь тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, так как там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца.