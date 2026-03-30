Депутат Говырин напомнил о праве ряда пенсионеров на жилищный сертификат

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT , что некоторые пенсионеры вправе претендовать на жилищный сертификат.

По словам депутата, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных местностей, могут получить жилищную субсидию за счет федерального бюджета. Пенсионеры имеют право на жилищный сертификат и относятся ко второй очереди его получения, следуя сразу за инвалидами I и II групп.

Для получения выплаты пенсионер должен соответствовать нескольким условиям: прибытие на Север не позднее 1 января 1992 года, северный стаж от 15 календарных лет, отсутствие жилья за пределами северных территорий или признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также обязательная постановка на учет по месту жительства.