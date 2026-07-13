Депутат Говырин напомнил о перерасчете накопительных пенсий 1 августа

Летом 2026 года российские пенсионеры могут получить прибавки к пенсии по нескольким основаниям. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

По словам депутата, наиболее заметная дата для перерасчета — 1 августа. В этот день пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров.

«Он касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной», — объяснил парламентарий.

Говырин также отметил, что с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Прибавка составит 17,3%.