Депутат Говырин напомнил, что работающих пенсионеров ждет перерасчет в августе

Депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о предстоящих изменениях в системе пенсионных выплат для различных категорий получателей с июня по август 2026 года.

Парламентарий сообщил, что в июне увеличение выплат получат те, кто достиг 80-летнего возраста или получил первую группу инвалидности в мае. Фиксированная выплата будет удвоена до 19 169,38 рубля, а также будет добавлена надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Говырин пояснил, что из-за празднования Дня России график выплат несколько изменится.

«Двенадцатое июня выпадает на пятницу, выходные продлятся до четырнадцатого, поэтому выплаты этих дней перечислят не позднее одиннадцатого числа», — уточнил он.

Июль, по словам депутата, не принесет массовых изменений. Повышенную выплату получат только те, кто достиг 80 лет или получил первую группу инвалидности в июне.

Основным событием лета станет ежегодный беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров, который произойдет 1 августа.

«Основанием служат страховые взносы работодателя за 2025 год, а прибавка ограничена тремя баллами в год, что дает примерно 470 рублей в месяц», — заключил собеседник RT.