Депутат Говырин напомнил, что проверить корректное начисление пенсии можно на «Госуслугах»

Многие пенсионеры не знают, что могут получать более высокие выплаты. Это происходит из-за сложной системы расчетов и возможного отсутствия уведомлений о надбавках. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, как проверить начисления.

Депутат предложил воспользоваться «Госуслугами». В личном кабинете доступны две основные справки: о размере пенсии и о назначенных социальных выплатах.

«Первая показывает, из каких частей складывается пенсия, а вторая раскрывает, какие доплаты и льготы уже назначены», — пояснил парламентарий.

По его словам, при отсутствии информации о положенных надбавках стоит подать заявление в Социальный фонд России на перерасчет.