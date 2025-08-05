Депутат Говырин напомнил, что пенсионеры с детьми имеют право на дополнительные выплаты

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, могут получить дополнительные выплаты от государства. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Согласно статье 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсионеру полагается надбавка к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер доплаты — треть от фиксированной выплаты на каждого иждивенца, но не более чем на трех, отметил депутат.

Говырин добавил, что в зависимости от региона пенсионеры могут воспользоваться мерами социальной поддержки, действующими на уровне субъекта. Например, в Москве предусмотрены выплаты для малоимущих или многодетных семей.