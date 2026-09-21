Депутат Говырин напомнил, что некоторые категории россиян могут бесплатно доехать до места лечения

Люди с инвалидностью, ветераны и другие получатели ежемесячной денежной выплаты могут бесплатно ездить на электричках и к месту лечения. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что региональные льготы для пенсионеров зависят от места регистрации, сообщает RT .

Федеральная льгота распространяется на людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных катастроф и других получателей ежемесячной денежной выплаты. В набор социальных услуг входят бесплатный проезд в электричках и междугородние поездки к месту лечения и обратно.

Льготы на автобусы, трамваи, метро и другие региональные маршруты устанавливают власти субъектов России. Их обычно получают пенсионеры по старости, ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане. Поддержка может предоставляться в виде бесплатного проезда, скидочного билета или компенсации.

Возраст и условия оформления различаются в регионах. В одних субъектах льгота доступна женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, в других ее связывают с назначением пенсии или особым статусом. После 80 лет действуют те же региональные правила.

Условия следует уточнять в МФЦ или соцзащите по месту регистрации. Для транспортной карты обычно нужны паспорт, СНИЛС, справка о назначении пенсии и документ о льготном статусе. Получатели ежемесячной денежной выплаты могут оформить справку на проезд через «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ.