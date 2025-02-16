Депутат Госдумы предложил повысить пошлины на импортные товары

Пошлины на импортные товары в России необходимо повысить. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, депутат Дмитрий Гусев.

«Давайте на импортные товары повысим пошлины. Покинувшие в трудный момент наш рынок западные бренды не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал парламентарий.

Гусев добавил, что Россия открыта для новых предложений, но отечественные компании уже представили достойные альтернативы, в том числе на рынке моды. Поэтому важно и необходимо поддержать российских производителей и предоставить им необходимые преференции.

«Следует делать главный акцент на развитии российского производства. Это касается не только модной индустрии, но и всех отечественных компаний», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что магазины Stradivarius, Pull&Bear, Bershka и Zara готовятся к возвращению на российский рынок.