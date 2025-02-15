Популярные бренды одежды приготовились к возвращению в Россию

Принадлежащие испанскому холдингу Inditex сети магазинов одежды Bershka, Zara, Stradivarius и Pull&Bear готовятся вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, в настоящее время в Inditex внимательно изучают ситуацию на российском рынке, чтобы заранее понимать расклад сил в случае изменения политической обстановки.

После возвращения в страну магазины могут занять те же самые помещения, в которых находились бутики до начала спецоперации, рассказал вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин.

«Переговоры ведутся неофициально, в частном порядке. Есть те, кто проводит переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Официально в России сейчас Inditex нет», — сказал собеседник агентства.

Inditex ушел из России в марте 2022 года. Она также владеет Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Uterqüe.

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