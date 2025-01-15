Депутат Госдумы предложил обязать игровые платформы согласовывать покупки детей

Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение обязать игровые платформы согласовывать покупки детей в видеоиграх с родителями. Об этом со ссылкой на документ сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий отметил, что необходимо согласовывать с взрослыми каждую финансовую операцию несовершеннолетних. В ином случае пользователь должен иметь возможность вернуть средства, израсходованные его ребенком.

«Игровые компании оправдываются тем, что сложно технически проверять каждую транзакцию, но такие пояснения в эпоху цифровых технологий выглядят несостоятельными», — отметил Чернышов.

Вице-спикер Госдумы также считает, что современные инструменты позволяют внедрять родительский контроль и проверять возраст пользователя, а также требовать для транзакций выше определенной суммы дополнительного подтверждения.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит обсуждать тему борьбы с деструктивным контентом в играх.