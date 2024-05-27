Депутат Госдумы посоветовал садоводам выкопать запрещенные цветы

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения, если они оказались на участке. Его слова привело РИА «Новости» .

Чаплин напомнил, что выращивание некоторых растений на участке запрещено и грозит садоводам-любителям уголовной ответственностью. Если же запрещенные растения появились случайно и в небольшом количестве, наказания не будет.

«Если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать», — добавил Чаплин.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения — ипомеи трехцветной. Цветок содержит запрещенное вещество эргин. Адвокат Елена Кудерко пояснила, что строгость наказания зависит от количества кустов на участке. За 10-11 растений грозит до двух лет лишения свободы. А за 100 и более можно получить до восьми лет заключения.