«До восьми лет заключения». Юрист рассказал, какой цветок может привести садоводов в тюрьму

Юрист Кудерко: за выращивание вьюнка дачникам грозит до восьми лет тюрьмы

Популярный в народе цветок теперь может привести дачников в тюрьму. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам юриста, в России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Этот вьюнок попал под запрет, так как содержит запрещенное вещество эргин. Причем садоводы должны сами следить, чтобы это растение не появилось на участке, так как за его выращивание грозит реальное тюремное заключение.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — до восьми лет заключения», — напомнила Кудерко.

Собственникам участков, на которых завелся запрещенный цветок, необходимо его уничтожить.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил 360.ru, что для обвинительного приговора суду будет необходимо доказать умышленное выращивание запрещенного растения.