Депутат Госдумы Якубовский рассказал, что жильцы могут зарабатывать на сдаче крыши дома в аренду

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал RT о возможности для жильцов многоквартирных домов получать доход от размещения на крыше базовых станций сотовой связи.

По словам депутата, если оператор связи размещает на крыше дома оборудование, необходимое для покрытия района или более широкой сети, это требует согласия собственников помещений. Такое решение должно быть принято на общем собрании жильцов.

«Собственники вправе определить, согласны ли они на размещение такого оборудования, на каких условиях, за какую плату и куда будут направляться полученные средства», — отметил Александр Якубовский.

Полученный доход можно направить на ремонт, обслуживание общего имущества, благоустройство или иные нужды, определенные жителями.

Однако депутат подчеркнул, что такие решения должны приниматься прозрачно, а не через договоренности между оператором и управляющей организацией без участия собственников.

Также необходимо урегулировать вопросы безопасности, доступа на крышу, оплаты электроэнергии, ответственности за повреждение имущества и демонтажа оборудования.