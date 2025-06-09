Депутат ГД Колунов назвал условие для строительства глухого забора на дачах

Поправки в законодательство ограничивают использование глухих ограждений на территории садовых участков. Об этом сообщил 360.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он пояснил, что речь идет не о законе, а об изменениях в своде правил о застройке территорий садоводческих товариществ.

«Поправки в законодательство ограничивают использование глухих ограждений на территории садовых участков. Впредь заборы между участками должны быть прозрачными (например, это может быть сетка-рабица, деревянный штакетник с просветами) и высотой не более полутора метров», — рассказал зампредседателя комитета.

Колунов обратил внимание, что правила имеют обратную силу и обязывают собственников существующих глухих заборов привести их в соответствие с нормами или согласовать в нынешнем виде с соседями и председателем СНТ. Если забор не соответствует требованиям, то выхода два — письменно согласовать его с соседями или заменить ограждение.

«Еще предусмотрено исключение. Речь о случаях, когда установлен сплошной забор со стороны улицы», — резюмировал Колунов.

Ранее сообщалось, что с 8 июня в России начали действовать новые рекомендации для дачных участков. При этом ранее журналисты приняли правила за новый закон, нарушение которого якобы грозит штрафами до 30 тысяч рублей.