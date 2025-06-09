09 июня 2025 19:28 Штрафы за глухие заборы? Чем напугали дачников и как теперь ставить ограждения Юрист Шмелев объяснил, нужно ли собственникам дач с глухим забором сносить его 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Общество

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С 8 июня в России начали действовать новые рекомендации. Согласно им на дачах, в загородных домах и в СНТ советуют не ставить глухой забор. При этом ранее журналисты приняли правила за новый закон, нарушение которого якобы грозит штрафами до 30 тысяч рублей. Каким теперь должно быть ограждение, что делать тем, кто уже установил его сплошным, для чего нужны рекомендации и будут ли денежные взыскания— в материале 360.ru.

Что изменилось в июне 2025 года Рекомендации для установки забора в частных владениях действуют с 2019 года. Их подробно прописали в СНиП 30-02-97. И если ранее на них могли опираться только отдельные СНТ и ДНТ, то сейчас правила распространились на всю Россию.

Интересно Ранее в СМИ писали, что с 8 июня вступил в силу закон, который якобы утвердил новые правила для заборов на дачах. Согласно сообщениям, за глухие ограждения собственников могли оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Однако это неверная информация! Ранее в СМИ писали, что с 8 июня вступил в силу закон, который якобы утвердил новые правила для заборов на дачах. Согласно сообщениям, за глухие ограждения собственников могли оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Однако это неверная информация!

Депутат Госдумы Александр Якубовский заверил, что денежных санкций нет ни на федеральном, ни на региональном уровнях, так как норма носит необязательный характер.

Фото: РИА «Новости»

Каким должен быть забор — новые рекомендации Согласно СНиП, забор должен соответствовать следующим параметрам: высота — не более 1,8 метра;

не может быть сплошным, чтобы не мешать росту растений на участке соседей. Желательно установить сетчатый;

сплошная конструкция допускается со стороны улицы, оврага или дороги;

основание забора — строго на территории его владельца. Согласно санитарным нормам, забор можно установить на расстоянии не менее: трех метров до жилой постройки;

четырех метров до помещения с птицами или животными;

четырех метров до высоких деревьев, двух — до невысоких;

одного метра до кустарников;

одного метра до бани соседа;

одного метра до гаража, теплицы или другой нежилой постройки.

Фото: РИА «Новости»

В противопожарных нормативах указали требования к материалу забора. Если ограда из дерева, то между ней и жилым домом должно быть не менее восьми метров, а если из негорючих (профнастил, камень, бетон, кирпич) — не менее шести. При этом допускается живая изгородь. Помимо того,что она просто красиво смотрится на участке, такой забор будет соответствовать санитарным и противопожарным нормам. Что делать тем, кто установил сплошной забор до вступления в силу новых правил Ничего. При желании конструкцию можно согласовать с местной администрацией и соседями, но делать это не обязательно. Тем, кто только собирается ставить глухое ограждение, лучше получить письменное разрешение соседей, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Однако это по желанию.

Фото: РИА «Новости»

За что предусмотрены штрафы Денежные санкции возможны только для тех, кто установил забор за границами своего участка. Если нарушение установят власти или сосед подаст в суд, то владельцу будет грозить штраф в размере 1-1,5% от кадастровой оценки земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки штраф составит от пяти до 10 тысяч. Для чего придумали новые рекомендации — мнение юриста Рекомендации для установки заборов на дачах и СНТ — продолжение мер по наведению порядка на садовых участках, рассказал 360.ru юрист и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Это сделали для мотивации собственников содержать свою землю в ухоженном состоянии. Ведь иногда глухие заборы нарушают архитектурную стилистику населенного пункта. При этом часто не соответствуют противопожарным требованиям. Владимир Шмелев

За высоким и непроницаемым ограждением не видно, откуда идет дым. Отсутствие владельца в экстренной ситуации сделает доступ спецтехники невозможным. «Это вполне логичная инициатива. С одной стороны, собственникам нужно переделать забор для безопасности, а с другой — населенные пункты станут выглядеть приятнее, будет больше прозрачности и видимости», — подытожил юрист.