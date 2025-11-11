Депутат Гаврилов заявил, что россиян ждет самая короткая рабочая зима за последние 20 лет
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в беседе с RT, что предстоящей зимой россияне будут работать всего 56 дней.
По словам депутата, это наименьший показатель за последние два десятилетия. Такая ситуация связана с увеличением продолжительности выходных в период новогодних праздников.
«С 1 по 11 января включительно предусмотрены нерабочие праздничные дни, что существенно сокращает количество рабочих дней в зимний период», — отметил парламентарий.
Гаврилов напомнил, что предыдущий зимний сезон с аналогичным количеством рабочих дней был зафиксирован в период с 2004 по 2005 год.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте