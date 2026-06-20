Депутат Гаврилов рассказал о правилах бесплатного получения участка земли

Россияне имеют право на получение участка земли для строительства дома или подсобного хозяйства при выполнении ряда условий. Об этом в комментарии RT заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что в России действуют как федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», в которых могут участвовать все жители страны, так и региональные. Участки выдают для ведения бизнеса или сельского хозяйства на пять лет, после которых они переходят в собственность.

Региональные программы рассчитаны на многодетные семьи. Но нужно учитывать, что участок выделяется только один раз и право собственности распространяется на родителей и детей.

«В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что также на получение земли могут рассчитывать те, кто едет работать в села и деревни. Для них выделяют участок на шесть лет. Если за это время человек уволится, землю заберут обратно.

На получение участка без очередей и в любых регионах России могут рассчитывать обладатели званий Героя России или СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

«Кроме того, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю. Туда входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — подытожил Гаврилов.

В начале марта Министерство имущественных отношений Московской области предоставило более 7,3 гектара земли в Талдомском городском округе фермерскому хозяйству для развития пасеки. Как пояснил глава ведомства Тихон Фирсов, взять в аренду неиспользуемые земли сельхозназначения частники могут без торгов.