Минмособлимущество выделило землю фермерскому хозяйству в Талдомском округе

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило более 7,3 гектаров земли в Талдомском городском округе для развития фермерского хозяйства. Участок сельскохозяйственного назначения, расположенный недалеко от деревни Федоровское, получил владелец крестьянско-фермерского хозяйства, занимающийся пчеловодством.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что поддержка молодых фермеров и сельскохозяйственных организаций является важным направлением в развитии аграрного сектора Подмосковья. «Мы с уверенностью передаем неиспользуемые земли сельхозназначения в аренду без торгов КФХ и сельхозорганизациям для того, чтобы они могли улучшить свое положение или начать новое направление в своем развитии», — подчеркнул Фирсов.

Фермерское хозяйство занимается разведением пчел уже много лет. В хозяйстве 20 семей неагрессивных пчел породы Карника и Бакфаст, которые отличаются продуктивностью и хорошей адаптивностью к погодным условиям. Пасека разместилась на 1,8 гектара собственных земель, а полученные земли фермер собирается использовать для засевания медоносными травами.

В Минсельхозе Московской области сообщили, что в этом году в Подмосковье предусмотрено 40 видов субсидий и грантов для аграрного сектора. Они охватывают различные направления деятельности, включая поддержку малого агробизнеса. Общий объем господдержки составляет 5,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей — средства федерального бюджета. Подробную информацию можно найти на интерактивном портале [«Мой АПК»](https://moyapk.mosreg.ru/finsupport) в разделе «Календарь мер поддержки».