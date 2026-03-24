Депутат Чернышов предложил выдавать россиянам старше 70 лет сертификат на такси для поездки к врачу

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о введении персонального транспортного сертификата для граждан старше 70 лет. Об этом сообщил RT .

По задумке, документ позволит совершать поездки на такси в медицинские учреждения с установленным лимитом поездок в месяц. Депутат подчеркнул, что значительная часть граждан старшего возраста сталкивается с трудностями при попытке добраться до врача.

«Особенно остро эта проблема проявляется у людей старше 70 лет: ограниченная мобильность, отсутствие личного транспорта, сложности с общественным транспортом и зависимость от помощи родственников нередко приводят к пропуску визитов», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что сертификат будет представлять собой уникальный номер, который пенсионер сможет использовать при заказе такси через мобильные приложения или по телефону.