Выступать с критикой Дня Победы могут только люди с низким уровнем IQ. С таким заявлением в комментарии РИА «Новости» выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Они просто идиоты», — заявил парламентарий.

Чернышов добавил, что особенно дико выглядит критика от потомков ветеранов Великой Отечественной войны.

«Если они не хотят быть потомками поколения победителей, пусть сами признают себя пораженцами и ренегатами, и будет им счастье», — подчеркнул депутат.

Собравшиеся в берлинском Трептов-парке проукраинские активисты пытались сорвать памятную акцию у советского воинского мемориала в День Победы. Полиция не стала разгонять провокаторов, несмотря на их агрессивное поведение, но не подпустила их к участникам памятного мероприятия, которые принесли цветы и портреты погибших родственников.