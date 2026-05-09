Участники памятной акции с возложением цветов к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке Берлина столкнулись с кричащими оскорбления провокаторами с украинскими флагами. Об этом со ссылкой на корреспондента в столице Германии сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, полиция не стала разгонять проукраинских активистов, но оттеснила их от места проведения памятной церемонии. После этого провокаторы начали выкрикивать оскорбления, чтобы перекрыть голоса выступающих.

Посвященная окончанию Второй мировой войны церемония проходит в берлинском Трептов-парке каждый год 9 мая. Участники возлагают цветы к мемориалу и приносят портреты своих близких, погибших во время боев с нацистами.

Власти Берлина ввели официальный запрет на российскую и советскую атрибутику, а также на флаги Крыма и новых территорий на время памятных мероприятий в День Победы. Под ограничения также попали российские военные песни и марши.

Посольство России в столице Германии призвали городские власти отменить запрет для восстановления исторической справедливости.