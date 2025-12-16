Депутат Чаплин указал на повышенную пожароопасность живых елей

Депутат Государственной думы Никита Чаплин дал рекомендации по организации безопасного и уютного новогоднего праздника на загородном участке. Об этом сообщил Life.ru .

Парламентарий обратил внимание на необходимость соблюдения мер противопожарной безопасности, особенно актуально это для деревянных домов, расположенных за городом. Живые ели, особенно сухие и опавшие, представляют потенциальную угрозу возгорания.

Чаплин настоятельно рекомендовал воздерживаться от применения свечей в качестве декораций. Для освещения следует использовать проверенные электрические гирлянды. Праздничное дерево необходимо располагать подальше от открытых источников огня и нагревательных приборов.