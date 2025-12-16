Депутат Чаплин указал на повышенную пожароопасность живых елей

Депутат Государственной думы Никита Чаплин дал рекомендации по организации безопасного и уютного новогоднего праздника на загородном участке. Об этом сообщил Life.ru.
Парламентарий обратил внимание на необходимость соблюдения мер противопожарной безопасности, особенно актуально это для деревянных домов, расположенных за городом. Живые ели, особенно сухие и опавшие, представляют потенциальную угрозу возгорания.
Чаплин настоятельно рекомендовал воздерживаться от применения свечей в качестве декораций. Для освещения следует использовать проверенные электрические гирлянды. Праздничное дерево необходимо располагать подальше от открытых источников огня и нагревательных приборов.
