Депутат Чаплин рассказал о предстоящих изменениях в системе индексации пенсий и социальных выплат

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о предстоящих изменениях в системе индексации пенсий и социальных выплат. По его словам, с 1 февраля 2027 года страховые пенсии будут повышены в соответствии с уровнем инфляции за 2026 год, а с 1 апреля пройдет дополнительная корректировка с учетом доходов Социального фонда.

Социальные пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы единожды — 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера. Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм перерасчета. С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов от работодателя, но прибавка будет ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

Плановая индексация военных пенсий запланирована на октябрь 2027 года. Для отдельных льготных категорий, таких как бывшие летчики и шахтеры, доплаты будут пересматривать четыре раза в год.

Материнский капитал и все социальные пособия будут индексированы с 1 февраля 2027 года. Коэффициент индексации будет зависеть от уровня фактической инфляции за 2026 год. Точный размер индексации станет известен после подведения итогов года. В 2026 году маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка доплата — 234 тысячи рублей. Если право на маткапитал не было использовано, сумма составит 963 тысячи рублей.

Окончательные параметры всех индексаций будут закреплены в законе о бюджете Социального фонда на 2027 год, который правительство внесет осенью 2026 года.