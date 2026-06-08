Депутат Чаплин рассказал, что отложение оформления пенсии помогает увеличить размер выплат

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT , как можно повысить размер пенсии. Он предложил несколько способов, которые помогут увеличить пенсионные выплаты.

Первым шагом Чаплин рекомендует проверить корректность начисленных пенсионных баллов и периодов работы в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в приложении Социального фонда. В случае обнаружения ошибок следует обратиться в СФР с подтверждающими документами для доначисления стажа.

Депутат отметил, что в 2026 году базовый размер повышенной фиксированной выплаты составит 9584 рубля 69 копеек. Однако есть категории граждан, для которых она будет выше. Например, при достижении 80 лет фиксированная выплата автоматически удваивается. Также предусмотрена доплата за иждивенцев — нетрудоспособных членов семьи, включая несовершеннолетних детей и студентов-очников до 23 лет.

Неработающие пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, могут получить сельскую надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты. Это около 2400 рублей в месяц. Важное нововведение: с 2022 года надбавка сохраняется даже после переезда пенсионера в город. А с 1 января 2026 года в «сельский» стаж без ограничений включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет.

Еще один способ увеличить пенсию — отложить ее оформление. За каждый полный год отсрочки применяются повышающие коэффициенты. Если подождать пять лет, фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов — на 45%. Это добровольное решение, но система поощряет тех, кто продолжает работать без получения пенсии.