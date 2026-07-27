Депутат Чаплин перечислил льготы для работающих пенсионеров

Член думского Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие трудовые, налоговые и жилищные льготы действуют для работающих пенсионеров в 2026 году, сообщает RT .

По словам парламентария, работающие пенсионеры могут получить два оплачиваемых дня в год для диспансеризации с сохранением среднего заработка. Также они вправе взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в удобное время, и работодатель не может отказать. При увольнении в связи с выходом на пенсию двухнедельная отработка не требуется.

Чаплин добавил, что с 1 января 2026 года пенсии работающим пенсионерам повысили на 7,6%. Кроме того, с 1 августа Социальный фонд ежегодно без заявления пересчитывает выплаты с учетом страховых взносов работодателя. Прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

Для этой категории сохраняются и налоговые льготы. Пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту каждого вида, а земельный налог не взимается с 6 соток.

Также можно получить компенсацию взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100%. Субсидию на оплату ЖКУ оформляют, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи, хотя в регионах порог может быть ниже.

Чаплин уточнил, что налоговые льготы применяются автоматически. За льготами на ЖКУ и компенсацией взносов можно обратиться в Социальный фонд России, через «Госуслуги» или МФЦ, а за днями на диспансеризацию — к работодателю.