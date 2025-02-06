Депутат Чаплин: пенсионеры освобождены от налога на авто до 150 лошадиных сил

Депутат Государственной думы Никита Чаплин объяснил, за какой автомобиль пенсионеры могут не платить транспортный налог. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Как отметил парламентарий, речь идет о машинах с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Соответствующая льгота предоставляется в большинстве регионов, но конкретные условия зависят от решения местных властей, предупредил Чаплин.
«В случае с транспортным налогообложением складывается неоднозначная ситуация — региональные власти самостоятельно определяют размер льгот или их отсутствие», — сообщил депутат.
Он также добавил, что в некоторых случаях граждане вправе рассчитывать на предоставление существенной скидки.
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