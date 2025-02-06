Депутат Чаплин: пенсионеры освобождены от налога на авто до 150 лошадиных сил

Депутат Государственной думы Никита Чаплин объяснил, за какой автомобиль пенсионеры могут не платить транспортный налог. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Как отметил парламентарий, речь идет о машинах с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Соответствующая льгота предоставляется в большинстве регионов, но конкретные условия зависят от решения местных властей, предупредил Чаплин.

«В случае с транспортным налогообложением складывается неоднозначная ситуация — региональные власти самостоятельно определяют размер льгот или их отсутствие», — сообщил депутат.

Он также добавил, что в некоторых случаях граждане вправе рассчитывать на предоставление существенной скидки.