Депутат Чаплин: пенсионеров не обяжут подтверждать статус QR-кодом

Пенсионеров не обяжут подтверждать статус QR-кодом. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью NEWS.ru .

Он напомнил, что Министерство труда России планирует предоставить пенсионерам возможность получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения прав на льготы с 1 июля 2025 года. Это позволит подтвердить право на льготы в удобной электронной форме.

Чаплин подчеркнул, что использование электронного удостоверения с QR-кодом будет добровольным как для пенсионеров, так и для организаций, предоставляющих льготы. Соответствующий проект приказа уже подготовлен Минтрудом и вынесен на общественное обсуждение. Депутат отметил, что нововведение не накладывает обязательств на пенсионеров и предоставляет им выбор: продолжать пользоваться бумажным удостоверением или перейти на более современный формат.

Ранее стало известно, что законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров внесут в Госдуму в 2025 году.