Депутат Чаплин отметил, что закон разрешает работать у двух работодателей

Россияне могут официально работать по совместительству у второго работодателя, если основная занятость сохраняется. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, совместитель обычно трудится до четырех часов в день, а в свободный от основной работы день разрешена полная смена. За месяц продолжительность такой занятости ограничена половиной установленной нормы. Согласие основного работодателя большинству работников получать не требуется.

«Совместительство запрещено несовершеннолетним. Ограничения действуют и при одинаковых вредных либо опасных условиях на обоих местах», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что особые условия предусмотрены для руководителей организаций, спортсменов, тренеров, государственных и муниципальных служащих, а также некоторых других категорий. Отдельные требования установлены для работников, управляющих транспортом или его движением.