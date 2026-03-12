Депутат Чаплин назвал перекопку грядок в марте одной из главных ошибок первых весенних работ на даче

Март – ключевой месяц для подготовки дачного участка к новому сезону. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал сайту Life.ru , как правильно провести первые весенние работы.

По словам парламентария, начинать подготовку участка нужно, ориентируясь не на календарь, а на состояние почвы. Выезжать на дачу следует, когда земля немного подсохнет и по ней можно будет ходить, не увязая в грязи.

Одной из распространенных ошибок является перекопка грядок в марте. Как отметил Чаплин, из-за этого мокрая земля уплотняется и потом на ней образуется корка.

Самое важное, что нужно сделать в марте, — это санитарная обрезка деревьев и кустарников. Следует удалить все сухие, поломанные снегом и больные ветки, пока не набухли почки и не началось сокодвижение.

Также важно обработать сад от вредителей. Пока почки не распустились, деревья и кусты рекомендуется опрыскивать препаратами на основе меди. Чаплин подчеркнул, что побелку стволов нужно проводить именно в марте, а не откладывать до майских праздников. Это необходимо, чтобы яркое солнце и ночные морозы не повредили кору.

Кроме того, в начале весны стоит подготовить теплицу: вымыть ее, обработать от грибка и при возможности засыпать внутрь снег, чтобы почва напиталась талой влагой.

«Март — горячая пора для рассады. В этом месяце мы сеем перцы, баклажаны, среднеспелые и поздние томаты, лук-порей, сельдерей, а также капусту и однолетние цветы», — сказал Чаплин.

Он подчеркнул, что важно не опоздать, но и не поторопиться: слишком ранний посев приведет к тому, что рассада вытянется и перерастет до высадки в грунт.