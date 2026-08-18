Депутат Чаплин назвал главное правило перед началом отопительного сезона

С началом подачи тепла в многоквартирных домах возрастает риск аварий на радиаторах и трубах. Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин объяснил в интервью 360.ru, как проверить систему отопления и что делать при протечке.

По словам парламентария, перед запуском тепла стоит осмотреть видимые участки труб и батарей на предмет коррозии, потеков и свищей.

«Особое внимание уделите местам соединений — часто протечки возникают именно там. Убедитесь, что на ваших радиаторах есть запорные краны, которые позволят отключить батарею в случае аварии, не перекрывая стояк во всем подъезде», — сказал он.

При протечке следует быстро перекрыть воду, отключить электричество в зоне аварии и вызвать аварийную службу УК. Факт происшествия нужно зафиксировать фото- и видеосъемкой, а также составить акт с соседями.

Ранее Чаплин назвал экономию главным преимуществом блочно-модульных котельных.