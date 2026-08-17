Депутат Чаплин назвал экономию главным преимуществом блочно-модульных котельных

Блочно-модульные котельные позволяют модернизировать систему теплоснабжения Подмосковья. О преимуществах таких объектов рассказал в интервью 360.ru депутат Государственной думы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.

Подготовка к отопительному сезону остается одной из приоритетных задач Московской области. Только за прошлый год в регионе обновили свыше 400 километров теплосетей и реконструировали около 200 котельных.

Блочно-модульные станции поставляются в виде готовых технологических блоков, поэтому их можно установить быстрее, чем капитальные объекты традиционного типа. Современное оборудование позволяет эффективнее использовать энергоресурсы и уменьшать затраты на эксплуатацию.

По словам Никиты Чаплина, экономический эффект важен не только для регионального и муниципального бюджетов. Сокращение расходов на производство тепла помогает сдерживать финансовую нагрузку на жителей.

«Снижение затрат является главным фактором установки этих новых объектов», — отметил депутат.