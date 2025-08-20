Депутат Чаплин напомнил о праве ветеранов труда на бесплатное протезирование зубов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин перечислил категории людей, которые могут получить бесплатное протезирование зубов. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, на соответствующие меры поддержки вправе рассчитывать герои России, ветераны труда, военные пенсионеры и другие лица с особыми заслугами.

«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — отметил парламентарий.

Как пояснил Чаплин, процесс получения услуги отработан и доступен. Необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением и пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования.