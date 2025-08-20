Депутат Чаплин напомнил о праве ветеранов труда на бесплатное протезирование зубов
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин перечислил категории людей, которые могут получить бесплатное протезирование зубов. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, на соответствующие меры поддержки вправе рассчитывать герои России, ветераны труда, военные пенсионеры и другие лица с особыми заслугами.
«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — отметил парламентарий.
Как пояснил Чаплин, процесс получения услуги отработан и доступен. Необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением и пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования.